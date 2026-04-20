اشتكى أهالي قرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، من تدهور الأوضاع البيئية داخل القرية، نتيجة قيام كراكات تطهير الترع بإلقاء نواتج التطهير في الشوارع، ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة وتهديد صحة المواطنين.

وقال محمود طنطاوي، أحد أهالي القرية لمصراوي، إن الكراكات التابعة لمديرية الري قامت بتطهير الترع والمصارف ورفع الرواسب، إلا أنها بدلاً من التخلص منها في الأماكن المخصصة أو على ضفاف المصارف، قامت بفردها داخل شوارع القرية وتسويتها، ما أدى إلى تفاقم الأزمة البيئية.

وفي السياق ذاته، أعربت هيام محمد عن استيائها مما حدث، مؤكدة أن ناتج التطهير الذي تم فرده في الشوارع يمثل مصدرًا مباشرًا للتلوث، وقد يتسبب في انتشار الأمراض بين الأهالي، خاصة الأطفال وكبار السن.

من جانبها، أوضحت منى إبراهيم أن الروائح الكريهة المنبعثة من تلك المخلفات أصبحت لا تُحتمل، وتؤثر بشكل كبير على مرضى الحساسية والصدر، مشيرة إلى أن تلك المخلفات تظل لفترات طويلة قبل أن تجف، ما يعيق حركة المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية.

وطالب أهالي القرية الجهات المعنية بسرعة التدخل لرفع مخلفات التطهير من الشوارع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأزمة، حفاظًا على صحة المواطنين والبيئة.