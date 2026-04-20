لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من بوابة الرسوم بالمنيا .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين وقوع الحادث بين سيارة نقل ثقيل محملة بالأسمنت (تحمل رقم ب ج ع 7981 ) وأخرى محملة بالأخشاب.

ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.