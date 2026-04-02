أعلنت محافظة الإسكندرية إزالة 4 بؤر كبرى لتجميع وفرز المخلفات داخل الكتل السكنية، في حملات مكثفة أسفرت عن رفع إجمالي 1408 طنًا من المخلفات الصلبة، وذلك في إطار خطة شاملة للقضاء على الظواهر العشوائية وتطهير الأراضي الفضاء من "النباشين".

1408 أطنان في 3 أحياء

وشملت أعمال التطهير، التي نفذتها شركة نهضة مصر، المسؤولةعن الخدمات البيئية بالمحافظة، رفع نحو 720 طنًا من أرض زكريا غنيم بمنطقة تانيس بنطاق حي وسط، و580 طنًا من أرض مصطفى محمود بحي شرق.

كما تم رفع 75 طنًا من أرض منصور البكاتوشي بحي منتزه أول، بالإضافة إلى 33 طنًا من أرض عباس العقاد بحي شرق، مع استمرار العمل بها لاستكمال رفع كافة التراكمات.

توجيهات المحافظ

جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود لرفع كفاءة النظافة العامة والتعامل الحاسم مع شكاوى المواطنين الواردة عبر مختلف القنوات.

وشدد المحافظ على ضرورة إخلاء الأراضي الفضاء المستخدمة في الفرز العشوائي فورًا، للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة، وتعزيز آليات الرصد الميداني للبؤر الساخنة.

إجراءات رادعة وخط ساخن للشكاوى

وأكدت المحافظة استمرار الحملات الدورية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي بؤر جديدة أو مشكلات في منظومة النظافة عبر الخط الساخن (17696)، أو أرقام شركة نهضة مصر المخصصة لخدمة العملاء:

(03-3624070 - 01227666685 - 03-3603999).