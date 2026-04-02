محافظ أسوان يلتقي 44 مواطنًا ويستجيب لمطالب ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل

كتب : إيهاب عمران

03:23 م 02/04/2026
    محافظ أسوان يستمع لمشكلة أحد المواطنين
    محافظ أسوان يستمع لمشكلة احد الشباب
    محافظة أسوان
    سيدى تعرض مشكلتها على محافظ أسوان

حرص المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على لقاء 44 مواطنًا ومواطنة اليوم الخميس، للاستماع لمطالبهم ومشاكلهم بشكل فردي خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين، بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، ومحمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسندس حامد مدير إدارة خدمة المواطنين.

الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة

خصص المحافظ الحالات العشر الأولى لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بهدف دمجهم بشكل كامل في المجتمع وتأكيد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

مساعدات مالية عاجلة ودعم غذائي

وجّه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة من مؤسسة التكافل للحالات الإنسانية، وإدراج مستحقين ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب توزيع كراتين مواد غذائية لبعض الحالات الأولى بالرعاية. كما تم تكليف مكتبة مصر العامة بتنظيم ورش عمل تدريبية مجانية لذوي الإعاقة.

توفير الرعاية الصحية والخدمات الأساسية

أصدر المحافظ توجيهاته لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة وصرف العلاج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لإعادة بناء أحد المنازل، ومديرية الري لتوفير ماتور إضافي لأهالي قرية الأعقاب قبلي لضمان انتظام الري والمحافظة على المحاصيل الزراعية. كما كُلفت مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقطاع الخاص.

تجاوب مديريات الخدمات مع مطالب المواطنين

أكد المحافظ على تكليف مسئولي مديريات التربية والتعليم، الإسكان، مياه الشرب والصرف الصحي، النقل النهري، ورؤساء مراكز ومدن أسوان، دراو، كوم أمبو، والبصيلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية مطالب المواطنين وفق الإمكانيات المتاحة.

