كرّم الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، الأمهات الفائزات بمسابقة "الأم المثالية" على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، والتي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص. وقام المحافظ بمنحهن شهادات التقدير ومكافآت مالية، تقديراً لعطائهن الاستثنائي ودورهن في تربية أبنائهن على القيم والقواعد القويمة.

جاء ذلك خلال احتفالية شهدت حضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، و محمد عبد المعز، مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب أحمد خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، و رانيا حسن عبد الفتاح، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

وقدم محافظ الفيوم تهانيه القلبية للمكرمات، واصفاً إياهن بصاحبات قصص الكفاح المضيئة بالتضحية والعمل الدؤوب. كما هنأ الحضور بعيد الأم وقرب حلول أعياد "شم النسيم" وعيد القيامة المجيد، معرباً عن فخره بالمشاركة في هذه المناسبة التي تُعلي من شأن الأم كركيزة أساسية لبناء النشء وصناعة نماذج صالحة تخدم الوطن.

وأكد المحافظ أن "الأم هي السند القوي وقوام الأسرة"، مشيراً إلى أن ما حققه الأبناء من نجاحات ومكانة علمية وعملية هو ثمرة غرس الأمهات وتضحياتهن، مؤكداً أن كل أم مصرية تمثل صورة مشرفة للكفاح الصبور.

دعم دائم للمرأة

وشدد " غنيم" على أن المحافظة لن تدخر جهداً في الاحتفاء بالمرأة ودعمها في مختلف الفعاليات، لافتاً إلى أن هذا التكريم هو "لمسة وفاء" رمزية تجاه عطاء لا ينقطع، وتقدير خاص لكل أم تحدت الظروف الصعبة لتقديم جيل يسهم في بناء المستقبل.

تفاصيل المسابقة

من جانبها، أوضحت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن المسابقة شهدت تقدم 13 مرشحة من الديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية.

وتولت لجنة متخصصة برئاسة السكرتير العام فحص الطلبات وفقاً للشروط المنظمة، وأسفرت عن اختيار 5 أمهات فائزات، هن :ثريا حداد عبد الحليم، سهير أحمد محمد عبد الفضيل، ابتسام عبد المنعم زهران، منى عبد السلام ربيع، عايدة فيليب عبد السيد.