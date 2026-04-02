

المنيا- جمال محمد:

قرر الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، تعليق الدراسة وتأجيل امتحانات منتصف الفصل الدراسي "الميدترم" اليوم الخميس، في ضوء سوء الأحوال الجوية، وحرصًا على سلامة الطلاب.

أكد رئيس الجامعة، أنه تم توجيه عمداء الكليات باستمرار العملية التعليمية بنظام التعليم الإلكتروني "أونلاين"، وفقًا للجداول المعلنة مسبقًا، بما يضمن عدم تعطيل الدراسة واستمرار تقديم المحتوى العلمي للطلاب.

وأوضح أن القرار يستثني الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والعاملين بالمدن الجامعية، وإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، بما يضمن انتظام سير العمل داخل القطاعات الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية دون تأثر.