إعلان

سوء الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة اليوم الخميس في جامعة المنيا وتأجيل الامتحانات

كتب : مصراوي

02:01 ص 02/04/2026

الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


المنيا- جمال محمد:

قرر الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، تعليق الدراسة وتأجيل امتحانات منتصف الفصل الدراسي "الميدترم" اليوم الخميس، في ضوء سوء الأحوال الجوية، وحرصًا على سلامة الطلاب.

أكد رئيس الجامعة، أنه تم توجيه عمداء الكليات باستمرار العملية التعليمية بنظام التعليم الإلكتروني "أونلاين"، وفقًا للجداول المعلنة مسبقًا، بما يضمن عدم تعطيل الدراسة واستمرار تقديم المحتوى العلمي للطلاب.

وأوضح أن القرار يستثني الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والعاملين بالمدن الجامعية، وإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، بما يضمن انتظام سير العمل داخل القطاعات الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية دون تأثر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة المنيا المنيا تأجيل الدراسة في جامعة المنيا الطقس السئ الطقس الأرصاد الأحوال الجوية طقس اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
زووم

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
أخبار مصر

الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
أخبار مصر

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
حوادث وقضايا

من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق