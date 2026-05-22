أدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد، كيفن وارش، اليمين الدستورية رسميًا في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، لتولي مهام منصبه.

وقال كيفن عقب أدائه اليمين رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي: "أعتزم أداء مهام منصبي بطاقة وعزيمة، ويمكن لهذه السنوات أن تحمل ازدهاراً لا مثيل له"، وذلك في وقت تمر فيه السياسة النقدية والاقتصادية الأمريكية بمرحلة مفصلية وحساسة.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، مؤكدًا أنه يريد أن يكون رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد مستقلاً تماماً.

وأضاف ترامب: "أنا جادٌّ في هذا. لا يُقال هذا بغير هذه الطريقة. أريد أن يكون كيفن مستقلاً تماماً. أريده أن يكون مستقلاً وأن يؤدي عملاً رائعاً".

وتابع: "لا تنظر إليّ، ولا تنظر إلى أي شخص. فقط افعل ما تراه مناسباً وقم بعمل رائع، حسناً؟".