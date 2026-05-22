إعلان

"كيفن وارش" رئيساً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رسميا

كتب : وكالات

08:51 م 22/05/2026

كيفن وارش يؤدي اليمين رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي ا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد، كيفن وارش، اليمين الدستورية رسميًا في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، لتولي مهام منصبه.

وقال كيفن عقب أدائه اليمين رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي: "أعتزم أداء مهام منصبي بطاقة وعزيمة، ويمكن لهذه السنوات أن تحمل ازدهاراً لا مثيل له"، وذلك في وقت تمر فيه السياسة النقدية والاقتصادية الأمريكية بمرحلة مفصلية وحساسة.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، مؤكدًا أنه يريد أن يكون رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد مستقلاً تماماً.

وأضاف ترامب: "أنا جادٌّ في هذا. لا يُقال هذا بغير هذه الطريقة. أريد أن يكون كيفن مستقلاً تماماً. أريده أن يكون مستقلاً وأن يؤدي عملاً رائعاً".
وتابع: "لا تنظر إليّ، ولا تنظر إلى أي شخص. فقط افعل ما تراه مناسباً وقم بعمل رائع، حسناً؟".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كيفن وارش الاحتياطي الفيدرالي البيت الأبيض الفيدرالي الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور- كريم عبد العزيز يتألق في العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"
سينما

بالصور- كريم عبد العزيز يتألق في العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

"حقبة تاريخية".. ماذا قدم بيب جوارديولا مع مان سيتي خلال 10 سنوات؟
رياضة عربية وعالمية

"حقبة تاريخية".. ماذا قدم بيب جوارديولا مع مان سيتي خلال 10 سنوات؟
ترامب يعلق على استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلق على استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية.. ماذا قال؟
بعد 3 أيام من البحث.. العثور على جثمان طفل غرق بمصرف في كفر الشيخ (صور)
أخبار المحافظات

بعد 3 أيام من البحث.. العثور على جثمان طفل غرق بمصرف في كفر الشيخ (صور)
جيل زد يشعل أزمة في الهند عبر "حزب شعب الصراصير".. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

جيل زد يشعل أزمة في الهند عبر "حزب شعب الصراصير".. ما القصة؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟