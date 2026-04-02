تسببت موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظة المنوفية اليوم الأربعاء، في كسر عمود إنارة بقرية دبركي التابعة لمركز منوف، حيث انقسم إلى نصفين وسقطت الأسلاك الكهربائية على الأرض، نتيجة شدة الرياح وتساقط الأمطار.

كسر العمود وسقوط الأسلاك

شهدت القرية حالة من القلق بين الأهالي بعد سقوط العمود بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وجود أسلاك على الأرض، وسط مطالبات بسرعة تدخل الجهات المختصة لرفع المخلفات وتأمين المنطقة، تجنبًا لوقوع أي حوادث.

جاءت الواقعة بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تعرضت مراكز ومدن المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة وصلت إلى غزيرة في بعض المناطق، مصحوبة برياح نشطة أثرت على حركة المواطنين.

تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

أدى سوء الطقس إلى صدور قرار من اللواء عمرو الغريب بتعطيل الدراسة غدًا الخميس بجميع المدارس، كإجراء احترازي لحماية الطلاب، وذلك بعد مطالبات من أولياء الأمور.

تشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، مع نشاط للرياح قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤثر على مستوى الرؤية، ما يستدعي توخي الحذر خاصة على الطرق المفتوحة.