قبل شم النسيم.. ضبط كميات من الفسيخ الفاسد في حملة بالمنيا

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"

بالصور- محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني

شهدت محافظة المنيا، مساء الأربعاء، سقوط عدداً من اللافتات والأشجار والحوائط، بسبب قوة العاصفة الترابية والرياح الشديدة التي سادت على كافة الأرجاء.

كما شهدت مدينة المنيا سقوط شجرة في شارع رمسيس بحي شمال المدينة وأسفرت عن سقوط عمود إنارة، وتم على الفور فصل الكهرباء وفتح الطريق.

فيما شهد ميدان بالاس بحي وسط المدينة سقوط لافتة كبيرة من أعلى مستشفى تحت الإنشاء ، ما تسبب في إصابة أحد البائعين ، وسقوط لافتات أخرى بمدينة المنيا الجديدة والطريق الأوسط.

وانهار حائطين على عدد من السيارات بحي جنوب مدينة المنيا وقرية طهنشا، وتسبب في تهشم الزجاج للسيارات وأضرار جسمية.

وكانت المنيا شهدت عاصفة ترابية شديدة مساء الأربعاء ظلت لمدة ساعتين تقريباً، وأعقبها أمطار خفيفة على كافة الانحاء.

وفي السياق، أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا عن تعطيل الدراسة غداً الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة الطلاب.