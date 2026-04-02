والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"

شهدت محافظة بني سويف، مساء الأربعاء، حالة من الطقس السيئ، تمثلت في أمطار خفيفة ورياح شديدة مثيرة للأتربة، ما أدى إلى وقوع عدد من الحوادث المتفرقة، دون تسجيل خسائر في الأرواح، مع وجود بعض الإصابات.

سقوط نخلة وقطع الكهرباء على الطريق الزراعي

تسببت الرياح العاتية في سقوط نخلة على الطريق الذي يربط قرية قاي بمدينة إهناسيا غربي بني سويف، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور جزئيًا، كما تسبب الحادث في قطع بأسلاك الكهرباء الخاصة بأعمدة الإنارة نتيجة شدة الرياح.

إصابة مواطنين إثر سقوط جدار منزل

وفي واقعة أخرى، شهدت منطقة الحمرايا شرق النيل سقوط جدار منزل على اثنين من المارة بسبب قوة الرياح، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تحذيرات للمواطنين بسبب الطقس السيئ

وناشدت الجهات المعنية المواطنين بضرورة توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة، مع تجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو اللوحات الإعلانية خلال فترات الرياح الشديدة، حفاظًا على سلامتهم.

رفع حالة الطوارئ ومتابعة مستمرة

من جانبه، تابع اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، تداعيات الطقس السيئ، حيث وجه برفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل الفوري مع أي طارئ، مع التأكيد على جاهزية المعدات وسيارات شفط المياه، وانتشار فرق العمل بجميع مراكز المحافظة، لضمان سرعة الاستجابة وحماية المواطنين.