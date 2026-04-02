شهدت محافظة المنيا مساء اليوم الأربعاء قدوم عاصفة ترابية شديدة، عقب حالة التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة منذ صباح اليوم.

كما ساد طقس حار بالمحافظة صباحاً وغيوم تام لأشعة الشمس، وهطول أمطار خفيفة على كافة المراكز التسع .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت عن استمرار تدفق السحب الرعدية إلى مناطق من الصحراء الغربية يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، واستمرار السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الصعيد ومناطق من السواحل الشمالية الغربية .

كما أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الأجهزة المعنية تحسباً لأية تقلبات جوية في المحافظة، مشدداً على جاهزية جميع القطاعات بشركات المياه والصرف الصحي والوحدات المحلية، مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية.

لمشاهدة البث المباشر اضغط هنا