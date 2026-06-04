شيع أهالي قرية جزيرة شارونة التابعة لمركز مغاغة، شمالي محافظة المنيا، صباح اليوم الخميس، جثمان ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوط جزء من جدار وحدة سكنية بأحد الأبراج السكنية عليها أثناء سيرها بالشارع، وسط حالة عارمة من الحزن والأسى بين أبناء القرية.

تشييع جثمان محفظة قرآن ضحية الجدار وسط حالة من الحزن

واتشحت القرية بالسواد خلال تشييع جثمان الفقيدة "رحمة محمود" (28 سنة)، وهي ربة منزل وتعمل محفظة للقرآن الكريم، حيث أدى الأهالي صلاة الجنازة عليها وتم دفنها بمقابر العائلة عقب صدور تصريح النيابة العامة بالدفن.

تفاصيل سقوط جزء من حائط برج سكني

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً أمس الأربعاء، يفيد بوقوع حادث انهيار جزئي لحائط بأحد الأبراج السكنية بمدينة مغاغة، مما أسفر عن سقوط حالة وفاة لامرأة تصادف مرورها أسفل المبنى.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أنه أثناء سير السيدة أسفل البرج، انهار جزء من حائط بالطابق الحادي عشر، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة أودت بحياتها في الحال.

المعاينة تكشف مخالفات البرج وقرار النيابة

وكشفت المعاينات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة أن البرج السكني يضم عدة طوابق مخالفة للاشتراطات البنائية، ومحرر بحقها عدة محاضر مخالفات مسبقاً، وعلى إثر ذلك فرضت القوات الأمنية حواجز وكردوناً أمنياً حول موقع الحادث لتأمين المارة.

جرى نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام، وحُرر محضر رسمي بالواقعة تولت بموجبه النيابة العامة التحقيق؛ حيث أمرت النيابة بضبط وإحضار صاحب البرج والمقاول المنفذ للأعمال للتحقيق معهما والوقوف على أبعاد المسؤولية الجنائية.