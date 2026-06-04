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نجاة ركاب ومارة من الموت.. سقوط أجزاء من شجرة عملاقة في المنيا

كتب : جمال محمد

02:17 م 04/06/2026
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نجا عدد من المارة وقائدي المركبات بمدينة المنيا من خطر التعرض لإصابات، إثر سقوط مفاجئ لأجزاء ضخمة من شجرة عملاقة تقع في منطقة حيوية بالمدينة، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية.

تفاصيل سقوط مفاجئ لشجرة عملاقة بالمنيا

وشهدت المنطقة القريبة من الكوبري العالي، وتحديداً بجوار حي الحبشي بمدينة المنيا، سقوطاً مفاجئاً لفرع كبير من شجرة ضخمة، وتزامن الحادث مع حركة نشطة للمارة وعبور عدد من السيارات أسفلها، إلا أن الأفرع سقطت في مساحة خالية دون أن تطال أحداً.

مطالب الأهالي بتهذيب الأشجار والصيانة

وأوضح أحد الأهالي المقيمين بالمنطقة أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث تكرر سقوط أجزاء من تلك الشجرة عدة مرات مسبقاً نتيجة تآكل بعض أفرعها.

وأشار إلى أن الشجرة يستظل بها العشرات يومياً من أشعة الشمس، مؤكداً أن الحل يكمن في إخضاعها لعمليات تقليم وتهذيب دورية وقص الأجزاء الخطرة منها وليس قطعها بالكامل.

مناشدات للوحدة المحلية

وناشد سكان المنطقة مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتدخل السريع لإزالة الأجزاء الخشبية المتساقطة التي عرقلت حركة السير، مع ضرورة فحص الشجرة وقص الأفرع المتآكلة والمعلقة لحماية المواطنين والمترددين على المكان.

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