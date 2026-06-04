قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الخميس، بالحبس سنة مع الشغل على المهندس "إ.ط"، 44 عامًا، رئيس نادي الجزيرة الرياضي، في القضية رقم 834 لسنة 2012 جنايات النوبارية، والمتعلقة بتزوير محرر رسمي، مع مصادرة المحرر المزور المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

السجن سنة مع الشغل لرئيس نادي الجزيرة الرياضي

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد رمضان الصافي السيد جعفر، وإسماعيل محمد علي إسماعيل دبوس، وعماد عاطف عبد السميع علي فرج، وبأمانة سر إبراهيم متولي.

شهدت الجلسة الماضية مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم، ومراجعة أوراق القضية وإعادة الإجراءات، وجرى حجز المتهم على ذمة القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم.

وتعود وقائع القضية إلى إحالة النيابة العامة بجنوب دمنهور المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر رسمي خاص بعقد بيع محطة بنزين بدائرة قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، حيث تداولت القضية أمام الدوائر الجنائية المختصة التي استمعت إلى شهود الإثبات وفحصت المحررات محل الاتهام.

بيان نادي الجزيرة

كان مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي أصدر في وقت سابق بيانًا رسميًا أكد خلاله احترامه الكامل للقضاء المصري وثقته في عدالة ونزاهة الإجراءات القانونية لإظهار الحقيقة، مشددًا على أن سيادة القانون تمثل الأساس الذي يحكم تعامل النادي مع القضية.

وأوضح المجلس أن أنشطة النادي الرياضية والاجتماعية تسير بصورة منتظمة وفق اللوائح المعمول بها، مؤكدًا استمرار العمل داخل النادي بصورة طبيعية، مع مراجعة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على مصالح الأعضاء ومكانة النادي.