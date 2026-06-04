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الإعدام لرجل قتل زوجته ودفن جثمانها تحت صبة أسمنت في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:59 م 04/06/2026 تعديل في 03:23 م

محكمة جنايات دمنهور

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قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة، اليوم، بالإعدام شنقًا على متهم بإنهاء حياة زوجته بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، ودفن جثمانها داخل حفرة خلف المنزل وإخفائها أسفل طبقة من الأسمنت.

تفاصيل الحكم على زوج متهم بقتل زوجته


صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، وعضوية المستشارين خالد رمضان الصافي السيد جعفر، وإسماعيل محمد علي إسماعيل دبوس، وعماد عاطف عبد السميع علي فرج، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

إحالة أوراق زوج متهم بقتل زوجته للمفتي


كانت المحكمة قد قررت خلال الجلسة السابقة إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

تفاصيل اتهام زوج بقتل زوجته


تلقى مأمور مركز شرطة إيتاي البارود بلاغًا من زوج المجني عليها، يفيد بتغيب زوجته إيمان، 39 عامًا، عن المنزل، وحرر محضرًا بالواقعة.

وكشفت التحريات أن الزوج هو مرتكب الجريمة، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياة زوجته إثر خلافات أسرية، بعدما اعتدى عليها بزجاجة على رأسها حتى فارقت الحياة، ثم لف الجثمان داخل بطانية ودفنه في حفرة خلف المنزل، قبل أن يصب فوقه طبقة من الأسمنت لإخفاء معالم الجريمة.
أرشد المتهم عن مكان دفن الجثمان، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث، وجرى استخراج الجثة.

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محكمة جنايات جريمة قتل البحيرة النيابة العامة

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