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تطوير الريف المصري.. محافظ الإسكندرية يتفقد مشروعات "حياة كريمة"- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:05 م 04/06/2026 تعديل في 03:05 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد شوارع برج العرب
  • عرض 7 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد شوارع برج العرب
  • عرض 7 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد شوارع برج العرب
  • عرض 7 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد شوارع برج العرب
  • عرض 7 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد شوارع برج العرب
  • عرض 7 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد شوارع برج العرب

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أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة برج العرب، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الإسكندرية يتفقد شوارع برج العرب

وتفقد المحافظ عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية، لمتابعة موقف أعمال "إعادة الشيء لأصله" بالشوارع التي شهدت تنفيذ مشروعات البنية التحتية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تيسير حركة المرور

ووجّه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل والفوري بين جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة، للانتهاء من أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات

وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية الهادفة إلى تطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي مركز ومدينة برج العرب.

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الإسكندرية حياة كريمة مشروعات

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