استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، سيف النصر التجاني هارون، وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

حضر اللقاء من الجانب السوداني رفيع المستوى كمال بشير نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية السودان بالقاهرة، والدكتور حسام حسين، نائب المندوب الدائم، والفريق الرزين سليمان مصطفى، عضو مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية السودانية، والدكتور أنور إسحق سليمان مدير عام الشركة السودانية للنقل النهري.

التنمية المستدامة في مجالات النقل

وناقش الجانبان اللقاء آفاق التعاون المستقبلية، وآليات تبادل الخبرات والمعارف التخصصية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، ودعم جهود التنمية المستدامة في مجالات النقل والبنية التحتية، تأكيداً على وحدة الأهداف والروابط الوثيقة بين المؤسسات العربية.

وزير النقل السوداني يشيد بالأكاديمية العربية

وأعرب الوزير السوداني عن تقديره العميق للدور الريادي الذي تضطلع به الأكاديمية العربية، بوصفها إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، مشيداً بإسهاماتها الفاعلة في دعم مسيرة التعليم، والتدريب، والاستشارات الهندسية، وبما تقدمه من خدمات نوعية تخدم العمل العربي المشترك.

نقلة نوعية بحثية في الأكاديمية العربية

ومن جانبه، استعرض عبد الغفار، أبرز الإنجازات التي حققتها الأكاديمية في الآونة الأخيرة، وما شهدته من نقلة نوعية على الأصعدة الأكاديمية والتكنولوجية والبحثية، فضلاً عن شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والجامعات العالمية الرائدة، التي تعزز مكانة الأكاديمية كبيت خبرة عربي ودولي متميز.

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الإسكندرية، السودان، وزير النقل