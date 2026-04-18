التقى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وفد إحدى الشركات الخدمات الذكية، اليوم السبت، لمناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة قطاعات النقل داخل مدينة شرم الشيخ، ودعم تحولها إلى مدينة خضراء، وتحقيق الاستدامة الفعلية للمشروعات، إلى جانب تعزيز كفاءة المنصات والخدمات المقدمة على المستويين البيئي والاقتصادي، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر علام، رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، ووفد مشروع جرين شرم بقيادة المهندس محمد عليوه، وأعضاء المكتب الفني.

إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل

وجرى خلال اللقاء استعراض رؤية استراتيجية شاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل، من خلال تطوير وتحديث خدمات التاكسي، ورفع كفاءة منظومة النقل الجماعي "الأتوبيسات"، إلى جانب تطوير منظومة ساحات الانتظار الذكية، بما يتواكب مع أحدث التطورات التكنولوجية العالمية ومنهجيات التشغيل الحديثة، ويعكس المكانة الدولية لمدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية رائدة، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة في متطلبات التشغيل ورفع كفاءته، وفي إطار حرص جنوب سيناء على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

تاكسي ذكي ومنظومة أتوبيسات خضراء

وتضمن التصور المطروح تقديم نسخة جديدة متكاملة ومتطورة من مشروع "تاكسي شرم الشيخ"، ومنظومة الأتوبيسات الخضراء، التي تعتمد على حلول رقمية متوائمة مع طبيعة المدينة ومتطلبات التشغيل، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء، ورفع جودة الخدمة، وتعزيز تجربة المستخدم، وتلبية تطلعات كافة شركاء المنظومة من السائقين والمواطنين والزائرين، مع تحقيق أعلى درجات التنظيم والشفافية.

تقييم التجارب السابقة

وأكد وفد الشركة أن نماذج التشغيل المقترحة راعت تقييم كافة التجارب السابقة، والاستفادة من مخرجاتها، مع إجراء التعديلات اللازمة بما يحقق التوازن بين مختلف الأطراف، ويضمن استدامة التشغيل ورفع مستويات الرضا لجميع المستفيدين، وعلى رأسهم مواطني المدينة و قطاع سائقي التاكسي باعتبارهم واجهة حضارية للمدينة.

دعم المحافظة للمبادرات التي تدعم البنية التحتية

ومن جانبه، أشاد محافظ جنوب سيناء بالتصور المقدم، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة المبادرات التي تسهم في تطوير البنية التحتية للخدمات، وموجهًا بسرعة البدء في تدشين النسخ المحدثة والمتطورة خلال الأيام القادمة، وفقًا لخطة تنفيذية واضحة تستهدف رقمنة قطاع النقل بشكل كامل، وتطبيق نماذج تشغيل حديثة تحقق التكامل والاستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

تقديم حلول رقمية مبتكرة

بينما أعربت رئيسة الشركة عن اعتزازها بالتعاون المثمر مع محافظة جنوب سيناء، مؤكدةً التزام الشركة الكامل بتنفيذ توجيهات المحافظ، والعمل على تقديم حلول رقمية مبتكرة ومتكاملة لكافة عناصر المشروع، بالتعاون مع مشروع جرين شرم وخطط التوسع مستقبلًا، بما يحقق نقلة نوعية ملموسة في مستوى الخدمات، ويعزز تجربة التنقل داخل مدينة شرم الشيخ، لتصبح نموذجًا رائدًا يُحتذى به في المدن السياحية الخضراء والذكية.