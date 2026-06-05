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بالأسماء.. إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

كتب : جمال محمد

01:10 م 05/06/2026

حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

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أصيب 12 شخصاً، اليوم الجمعة، بكسور وكدمات متفرقة، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز المنيا بعدة كيلو مترات.

إخطار بوقوع الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالقرب من بوابة المنيا بنحو 8 كيلو، مما أسفر عن إصابة عدد من الركاب.

أسماء المصابين

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: علي شعبان، 16 عامًا، حسن عزمي، 58 عامًا، ميلاد بشرى، 30 عامًا، محمد نصر، 24 عامًا، خالد عامر، 26 عامًا، نادية محمد، السيد جمال، 24 عامًا، حمادة عزمي، 48 عامًا، هبة شعبان، 30 عامًا، مازن حمادة، عامين، حسين حمادة، 13 عامًا، طالب، شعبان عزمي، 59 عامًا، ( جميعهم يقيمون مركز ديرمواس) .

نقل المصابين للمستشفى

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، كما تم التحفظ على الميكروباص.

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حوادث الطرق المنيا حادث النيابة العامة

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