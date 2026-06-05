احتفل متحف شرم الشيخ اليوم العالمي للبيئة، بورشة عملية للأطفال من رواد المتحف، بعنوان "رحلة قطرة ماء" لاكتشاف أسرار رحلة الماء من خلال أنشطة تفاعلية وتجربة ممتعة لتنقية المياه.

توعية الأطفال

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى تنظيم الورشة ضمن برنامج الاستدامة الخاص بمتحف، لتوعية الأطفال بدورة حياة المياه، وكيف تصل قطرة الماء من السحاب إلى المنزل بطريقة بسيطة تتناسب م مراحلهم العمرية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها.

أنشطة فنية وتفاعلية

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الورشة تضمنت أنشطة فنية وتفاعلية متنوعة شملت التلوين والقص واللصق، وتعرف المشاركون على مصادر تلوث المياه، وأسباب إهدارها، والسلوكيات الصحيحة للحفاظ عليها، إلى جانب إلقاء الضوء على مكانة نهر النيل في الحضارة المصرية القديمة، ودوره كمصدر للحياة والرخاء.

تجارب لمراحل تنقية المياه

وأكد أن الأطفال تعرفوا خلال الورشة على رحلة قطرة الماء منذ سقوطها من السحاب مرورًا بالأنهار ومحطات تنقية المياه وحتى وصولها إلى المنازل، كما شاركوا في تجارب مبسطة توضح مراحل تنقية المياه، وأهمية ترشيد استهلاكها.

تفاعل الأطفال خلال الورشة

وأشار إلى أن الورشة شهدت تفاعلًا مميزًا من الأطفال الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة المقدمة، مما ساهم في ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على الموارد المائية بأسلوب مبسط وممتع.

يوم البيئة العالمي

جدير بالذكر، أنه يجري الاحتفال بيوم البيئة العالمي في الخامس من يونيو من كل عام، ويُعد مناسبة عالمية للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة. ويعود أصل هذا اليوم إلى أول مؤتمر كبير حول القضايا البيئية، عُقد تحت رعاية الأمم المتحدة بالسويد من 5 إلى 16 يونيو عام 1972، وعُرف هذا المؤتمر باسم "مؤتمر البيئة البشرية" أو "مؤتمر ستوكهولم"، وكان هدفه وضع رؤية مشتركة لمعالجة تحديات الحفاظ على البيئة وتحسينها.