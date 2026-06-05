نجحت جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا، صباح اليوم الجمعة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والري وكافة الجهات المعنية، في تعويم الباخرة السياحية “كليوس”، عقب تعرضها للشحوط، منذ 16 ساعة تقريباً، منذ أمس الخميس بمجرى نهر النيل أمام قرية أبو عزيز بمركز مطاي، وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية اللازمة لإعادتها إلى مسارها الملاحي الآمن.

متابعة لحظية من المحافظ

من جانبه، تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال التعويم بالتنسيق مع الجهات المعنية، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتأكد من سلامة الركاب والعاملين على متن الباخرة.

تعويم بدون إصابات

وأكد المحافظ أن أعمال التعويم تمت دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية أو مادية، مشيدًا بسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية وجهود فرق العمل المشاركة في التعامل مع الموقف وإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها.

اتخاذ كافة الإجراءات الفنية

كما تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للتأكد من صلاحية الباخرة واستكمال رحلتها بأمان، مع استمرار المتابعة من الجهات المختصة لضمان انتظام الحركة الملاحية بمجرى نهر النيل.