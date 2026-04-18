إصابة 15 عاملًا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوي أسوان
كتب : إيهاب عمران
01:00 م 18/04/2026
أصيب 15 عاملًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، اليوم السبت، على الطريق الصحراوى الغربى أسوان- القاهرة.
تلقى اللواء عبد الله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو ،بورود بلاغ يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عمال، فى الكيلو 100 بالطريق الصحراوى الغربى ، وتم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو.
وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.