شهدت الوحدات المحلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تحركات ميدانية موسعة وقرارات حاسمة استهدفت تشديد الرقابة على الأسواق، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتشغيل الشباب وأصحاب الحرف، وذلك بناءً على توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بمحاربة الغلاء وتطوير الخدمات الأساسية.

الخارجة تنهي مبادرة تاجر وتعيد تشغيل "منفذ الشعلة"

في مركز الخارجة، قررت الوحدة المحلية إنهاء مبادرة أحد التجار داخل "منفذ الشعلة"، وإعادة تشغيل المنفذ وإدارته مباشرة بمعرفة الوحدة المحلية، وذلك عقب ورود عدة شكاوى من سكان المنطقة.

وأوضح اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أنه جرى ضخ كميات كبيرة ومستمرة من الخضار والفاكهة الطازجة بأسعار مخفضة وتنافسية؛ ليعود المنفذ لدوره الأساسي في خدمة المواطنين. وتتابع إدارة المنافذ، بقيادة محمد ميسرة، حركة البيع والالتزام بالأسعار داخل "الشعلة" وشبكة منافذ المركز (الزهور، البساتين، شارع بورسعيد، طريق الداخلة، المروة، السبط، وأرض السلام).

وفي سياق متصل، أعلنت الوحدة المحلية عن قرب افتتاح منفذ جديد بمنطقة أرض السلام والمقرر تشغيله غدًا السبت، لتوسيع نطاق توفير السلع المخفضة، مشددة على عدم التهاون مع أي تقصير يمس مصلحة المستهلك.

ضبط مخبز بلدي مخالف بمواصفات التموين في الداخلة

وعلى صعيد متصل بالرقابة التموينية، حركت إدارة تموين الداخلة حملة فورية بناءً على شكوى مواطن تقدم بها لرئاسة المركز بشأن سوء جودة الخبز المنتج بأحد المخابز.

ووجه جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، بسرعة فحص الشكوى، حيث انتقل مفتشو التموين للموقع وتبين عدم مطابقة الخبز للمواصفات التموينية المقررة، وعلى الفور جرى تحرير محضر مخالفة "خبز غير مطابق للمواصفات" واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخبز.

وأشاد المتولي بدور المواطنين الإيجابي في الإبلاغ عن أي تجاوزات تمس السلع الأساسية.

طرح خطوط سيرفيس جديدة بـ"الداخلة" للخريجين

وفي إطار تنظيم النقل الداخلي وتوفير فرص عمل، أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة فتح باب التقدم للعمل على عدد من خطوط السير الداخلية التي تربط مدينة موط بالقرى التابعة، بناءً على قرار اللجنة العليا للإشراف على المواقف.

وأشار المهندس جهاد المتولي إلى أن الخطوط المطروحة تشمل: (3 خطوط سيرفيس داخل مدينة موط، خطين على طريق موط/ غرب الموهوب، خط واحد على طريق موط/ الراشدة، وخطين على طريق موط/ القصر).

ويجري استقبال الطلبات عبر المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية في الفترة من 10 يونيو وحتى 30 يونيو 2026، وفق شروط محددة للشباب الخريجين الذكور؛ أبرزها الحصول على رخصة مهنية، وألا يكون موظفاً أو مالكاً لأراضٍ زراعية أو سيارة أجرة أخرى.

فتح باب التقديم لـ"مجمع الورش الحرفية" بقرية مرزوق

وفي مركز بلاط، أعلن حامد الشيخ، رئيس الوحدة المحلية، عن فتح باب التقديم أمام أصحاب الحرف والمهن للحصول على ورش داخل مجمع الورش المقام بقرية مرزوق، والممول من هيئة تنمية الصعيد، وذلك بدءاً من الخميس 4 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام.

ودعا رئيس المركز الراغبين إلى التقدم بالطلبات عبر المركز التكنولوجي، مشيراً إلى أن الشروط تتطلب أن يكون المتقدم من أبناء قرية مرزوق ومقيماً بها إقامة دائمة (لا تقل عن 3 سنوات)، وألا يقل عمره عن 21 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، مع تقديم المستندات الرسمية وإثبات مزاولة المهنة عبر شهادة معتمدة من مركز التشييد والبناء، لضمان تكافؤ الفرص وحظر تخصيص أكثر من ورشة للأسرة الواحدة.