أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، عن مواعيد ضخ مياه الشرب على مدار اليوم، لتلبية احتياجات المواطنين والسائحين المترددين عليها خلال الموسم السياحي الصيفي.

ضخ المياه خلال فترتين

وأوضح بيان الشركة أنه سيجري ضخ المياه خلال فترتين، حتى يتسنى وصول المياه إلى كافة أنحاء المدينة، وعدم الشعور بضعف الضخ في بعض المناطق عن المناطق الأخرى، واتاحة الفرصة للمواطنين بتخزين المياه واتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة عدم الضخ.

أماكن ضخ المياه بالفترة الأولى

وأشارت الشركة أنه سيجري ضخ المياه خلال الفترة الأولى والتي تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً، وذلك بجميع العمائر السكنية بالمدينة، ومنطقة أرض الجمعية، والشاليهات، والسوق التجاري، ومنطقة حي الزيتون، وتقسيم الـ 200 متر، وتجمع السادات، وتجمعات وادي سدر، والقرى السياحية بشمال المدينة.

أماكن ضخ المياه بالفترة الثانية

بينما يجري ضخ المياه خلال الفترة الثانية بداية من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة الثامنة صباحًا، بقرية أبوصويرة، ومنطقة عرب أبوصويرة، والأدعش، والجراجرة، وأبو رزق، العلقيات الجديدة، خلف البنزينة، العبور، والقرى السياحية بجنوب المدينة.

الالتزام بالمواعيد

وأكدت على التزامها بمواعيد الضخ لتغطية احتياجات المواطنين وزوار المدينة بشكل منتظم، وذلك في إطار التزام الشركة بتوفير المياه بشكل منظم وتغطية العجز مع التزايد السياحي على المدينة.