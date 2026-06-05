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سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

01:00 م 05/06/2026

سعر الذهب

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واصل سعر الذهب اليوم في مصر الانخفاض بنحو 5 جنيهات، في منتصف تعاملات الجمعة 5-6-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4420 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5682 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6630 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7577 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 53040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75770 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 235644 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 378850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.22% إلى نحو 4464 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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