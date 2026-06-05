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تحرك عاجل لإزالة حالتي تعدٍ على أملاك الدولة في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

12:30 م 05/06/2026

إزالة تعدي على املاك الدولة بقرية المنيرة بمركز ال

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إزالة حالتي تعدٍ على أملاك الدولة بقرية المنيرة وقرية صنعاء، عقب رصدهما ضمن أعمال متابعة المتغيرات المكانية، والتعامل معهما فورًا في المهد.

توجيهات حاسمة لحماية أملاك الدولة

وأكد اللواء ياسر كمال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أن الأجهزة التنفيذية تواصل رصد أي تعديات أو مخالفات بناء داخل مركز الخارجة، خاصة ما يتعلق بأملاك الدولة والرقعة الزراعية، والتعامل معها دون تهاون حفاظًا على هيبة القانون.

إزالة مخالفتين في المنيرة وصنعاء

وأضاف ياسر، أنه في قرية المنيرة، جرى رصد متغير مكاني مخالف، والتعامل معه فورًا وإزالته في المهد، تحت إشراف محمد عبدالتواب، رئيس القرية.

كما شهدت قرية صنعاء رصد متغير مكاني آخر، وجرى التعامل معه بالآلية نفسها، وإزالته بالكامل تحت إشراف ليلى علي غوينم، رئيسة القرية.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية أن إزالة المخالفات جرت على نفقة المواطنين المخالفين، تنفيذًا للإجراءات القانونية المتبعة في مواجهة التعديات على أملاك الدولة.

استمرار الرصد والمتابعة

وشدد رئيس مركز الخارجة على استمرار التعاون مع قسم المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات بناء أو تعديات على أملاك الدولة في قرية المنيرة وقرية صنعاء وباقي القرى، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

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أملاك الدولة مخالفات البناء الوادي الجديد

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