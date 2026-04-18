إيقاف رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب : محمد محروس

12:31 م 18/04/2026

البالون الطائر

قررت الجهات المختصة بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، إيقاف رحلات البالون الطائر، وذلك بسبب زيادة سرعة الرياح التي تؤثر على حركة الطيران، في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين.

وجاء القرار بعد متابعة دقيقة لحالة الطقس، حيث تسببت الرياح القوية في عدم استقرار حركة البالون، ما يشكل خطورة على عمليات الإقلاع والهبوط، خاصة أن هذا النوع من الطيران يعتمد بشكل أساسي على هدوء واستقرار الرياح.

وأكدت المصادر أن تعليق الرحلات إجراء مؤقت يتم اتخاذه فور تجاوز سرعة الرياح الحدود الآمنة، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف الرحلات فور تحسن الأحوال الجوية وعودة الرياح إلى معدلاتها الطبيعية.

ويعد البالون الطائر من أبرز الأنشطة السياحية في الأقصر، حيث يحظى بإقبال كبير من السائحين لمشاهدة المعالم الأثرية من الجو، إلا أن السلامة تظل أولوية قصوى في ظل أي تغيرات مناخية مفاجئة.

