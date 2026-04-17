"مات وهو شايل الفأس".. رحيل شاب أثناء حصاد البنجر بدمشقين في الفيوم

كتب : حسين فتحي

09:45 م 17/04/2026

وفاة الشاب محمد رمضان الورداني

اتشحت قرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم بالسواد، وعمّ الحزن أرجاءها مساء الجمعة، بعد وفاة الشاب محمد رمضان الورداني، 21 عامًا، بشكل مفاجئ أثناء عمله في الحقل، في مشهد مأساوي أثناء سعيه لمساعدة أسرته في حصاد محصول بنجر السكر.

اللحظات الأخيرة في الحقل

توجه الشاب كعادته إلى حقل أسرته للمشاركة في حصاد محصول بنجر السكر بعد نضجه، حيث كان يعمل برفقة والده في تقليع المحصول، قبل أن يسقط فجأة على الأرض وسط ذهول من المتواجدين.

سقوط مفاجئ ووفاة

وخلال دقائق، جرى استدعاء وسيلة نقل خاصة لمحاولة إسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله، ليتبين لاحقًا أن الوفاة ناتجة عن هبوط حاد ومفاجئ في الدورة الدموية أدى إلى سكتة قلبية، ولم تفلح محاولات إنعاشه.

حزن يخيم على القرية

وخيم الحزن على أهالي القرية الذين ودعوا الشاب في مشهد مؤثر، بعدما رحل أثناء عمله وكفاحه من أجل لقمة العيش، وسط حالة من الصدمة بين أسرته والمزارعين.

