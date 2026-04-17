لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرون، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الساحلي الدولي أمام "كارفور العروبة" غربي الإسكندرية.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الساحلي أمام كارفور العروبة، في الاتجاه المؤدي إلى الكيلو 26 غرب المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني حول مكان الحادث لحماية المارة.

وبدأت الأجهزة المعنية في رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، لضمان عدم تعطل حركة السير بالمنطقة.

المعاينة الأولية

كشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص. وأسفر الحادث عن وفاة شخصين في موقعه، وإصابة 11 آخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما نُقل المتوفيان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب الحادث.