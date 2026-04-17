جثتان و11 مصابًا.. انقلاب ميكروباص بالطريق الساحلي غرب الإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

06:19 م 17/04/2026

حادث انقلاب ميكروباص

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرون، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الساحلي الدولي أمام "كارفور العروبة" غربي الإسكندرية.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الساحلي أمام كارفور العروبة، في الاتجاه المؤدي إلى الكيلو 26 غرب المحافظة.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني حول مكان الحادث لحماية المارة.
وبدأت الأجهزة المعنية في رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، لضمان عدم تعطل حركة السير بالمنطقة.

المعاينة الأولية

كشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص. وأسفر الحادث عن وفاة شخصين في موقعه، وإصابة 11 آخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح.
وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما نُقل المتوفيان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب الحادث.

فيديو قد يعجبك



رفض وفد فلسطيني.. قرار مفاجئ يهز اجتماع الفيفا في كندا قبل كأس العالم 2026
رفض وفد فلسطيني.. قرار مفاجئ يهز اجتماع الفيفا في كندا قبل كأس العالم 2026
"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس
"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس
المستعمل البديل الأقوى.. أسعار 5 سيارات منتشرة في السوق المصري
المستعمل البديل الأقوى.. أسعار 5 سيارات منتشرة في السوق المصري
بعد اختيارها سفيرة لدار أزياء عالمية.. صور لأجمل إطلالات ياسمينا العبد
بعد اختيارها سفيرة لدار أزياء عالمية.. صور لأجمل إطلالات ياسمينا العبد
انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية
انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

