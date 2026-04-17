موظف بهيئة قناة السويس يعيد حقيبة أموال لسيدة في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

01:31 م 17/04/2026

الشاب محمود رضوان

أعاد ابن محافظة بورسعيد الشاب محمود رضوان، أحد العاملين بإدارة العلاقات العامة بهيئة قناة السويس، حقيبة تحتوي على مبلغ مالي كبير، اليوم الجمعة، لسيدة مسنة وابنتها.

العثور على الحقيبة

وعثر الشاب على الحقيبة التي كانت تحتوي على مبلغ مالي ضخم يُعتقد أنه حصيلة بيع شقة، ليبادر على الفور بالبحث عن صاحبتيها، حيث تحرك "محمود" مسرعًا خلف السيدة وابنتها، حتى تمكن من اللحاق بهما وإعادة الحقيبة كاملة دون أن يمسها سوء.

إشادة واسعة بالموقف

ولاقى هذا التصرف إشادة واسعة بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على أمانته وحسن خلقه، مؤكدين أن مثل هذه النماذج تمثل قدوة إيجابية في المجتمع.

