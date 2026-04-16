حريق يلتهم 350 نخلة بالداخلة.. والحماية المدنية تحاصر النيران

كتب : محمد الباريسي

07:17 م 16/04/2026

اعمال تبريد حريق مزرعة نخيل بقرية العوينة بمركز ال

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في مزرعة نخيل بقرية العوينة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ما أدى إلى حالة استنفار أمني وتنفيذي واسع، عقب تصاعد ألسنة اللهب وسحب الدخان في سماء المنطقة.
ودفعت قوات الحماية المدنية بـ13 سيارة إطفاء في محاولة عاجلة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الحظائر والكتل السكنية المجاورة لموقع الحادث.

تضرر 6 أفدنة وتفحم مئات الأشجار

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم تشكيل لجنة حصر فورية لمعاينة حجم الخسائر بعد إخماد الحريق.

وكشفت أعمال الحصر المبدئي عن تفحم 350 نخلة موزعة على مساحة تُقدر بنحو 6 أفدنة، مشيرًا إلى أن معظم الأشجار المتضررة من النوع غير المثمر.

إصابة سيدة وجهود التبريد

من جانبها، تابعت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، تطورات الحادث لحظة بلحظة، مؤكدة تأمين موقع الحريق بالكامل.

وأسفر الحادث عن إصابة سيدة بحالة اختناق نتيجة الأدخنة الكثيفة، حيث نُقلت إلى مستشفى الداخلة العام، وتلقت الرعاية الطبية حتى استقرت حالتها. كما تتواصل أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال بفعل الرياح.

تحديات حرائق النخيل بالواحات

تسلط الواقعة الضوء على التحديات المتكررة التي تواجهها مزارع النخيل في الوادي الجديد، باعتبارها من أهم المحاصيل الاقتصادية، في ظل طبيعة مناخية وجغرافية تزيد من سرعة انتشار الحرائق، خاصة مع وجود مخلفات نخيل جافة تعمل كوقود سريع الاشتعال، ما يستدعي جاهزية دائمة لقوات الحماية المدنية.

حريق العوينة بالداخلة أشجار النخيل الوادي الجديد حريق مزرعة نخيل

