إنهاء خصومة قتل بين أشقاء بكفر الشيخ.. تغريب وإلزام بدية 3 ملايين جنيه

كتب : إسلام عمار

07:02 م 16/04/2026

اللجنة

نجحت لجنة عرفية بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ في إنهاء خصومة ثأرية بين أفراد أسرة واحدة، نشأت على خلفية واقعة قتل شهدتها إحدى القرى التابعة للمركز، بسبب خلافات على الميراث، وانتهت بإقدام شخص وابنه على قتل شقيقه باستخدام سلاح أبيض.

تشكيل اللجنة العرفية

وضمت اللجنة العرفية كلًا من محمد عبدالسميع شلبي رئيسًا، وعضوية جمال الحديدي وعمرو عبدالعال النوري، للنظر في النزاع بين الأطراف الثلاثة: الطرف الأول "ح.م.م.ع.م"، والطرف الثاني "ر.ح.ع.م"، والطرف الثالث "ا.ر.م.ح"، وجميعهم من مركز سيدي سالم.

تفاصيل الواقعة

وكشفت اللجنة، بعد الاستماع إلى الأطراف، وقوع مشاجرة بين شقيقين من أبناء الطرف الثالث (الأم)، انتهت بمقتل أحدهما متأثرًا بإصابته بعد تلقيه طعنات بسلاح أبيض، على يد شقيقه بمشاركة نجله، في واقعة مرتبطة بخلافات أسرية حول الميراث، وقد جرت محاكمة المتهمين قانونيًا.

قرارات اللجنة: تغريب ودية

وبعد التشاور، قررت اللجنة تغريب أسرة الطرف الثاني (الزوج وابنه) المتهمين في الواقعة خارج نطاق مركز ومدينة سيدي سالم، حقنًا للدماء، مع إلزامهم بدفع دية شرعية قدرها 3 ملايين جنيه.

كما نص الاتفاق على أن يتم السداد في صورة شقتين بالمبنى الجديد (شقة بالطابق الأول وأخرى بالطابق الثاني)، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، على ألا يتم تنفيذ ذلك إلا بعد توثيق التصالح بالشهر العقاري.

شروط إضافية في الاتفاق

وحددت اللجنة مبلغ 5 ملايين جنيه في حال عدم الالتزام ببنود الاتفاق، مع إلزام الطرف المتصالح بعدم رفع أي دعاوى مدنية مستقبلًا ضد أسرة المجني عليه، بما يضمن إنهاء النزاع بشكل كامل.

