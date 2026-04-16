بدأ مزارعو محافظة أسيوط موسم حصاد القمح، المعروف إعلاميًا بـ"الذهب الأصفر"، حيث اكتست الحقول الممتدة على أطراف المحافظة باللون الذهبي، في مشهد يعكس حصاد عام كامل من الجهد والعمل، وسط مشاركة واسعة من المزارعين وأسرهم في جمع المحصول بأجواء يغلب عليها الطابع الاحتفالي.

جولات ميدانية لمتابعة الحقول

تفقد المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، عدداً من حقول القمح بقرى ريفا وشطب وموشا التابعة لمركز أسيوط، وذلك للاطمئنان على الحالة العامة للمحصول مع انطلاق أعمال الحصاد، ومتابعة جودة الإنتاج المتوقع خلال الموسم الحالي.

متابعة أعمال توريد القمح

كما تابع وكيل وزارة الزراعة، اليوم الخميس، بدء توريد محصول القمح إلى الصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بمنطقة نزلة عبد اللاه، للتأكد من انتظام سير العمل، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية، بما يضمن حماية العاملين والمزارعين، يرافقه المهندسة سامية حبيب، مدير إدارة التسويق.

آليات التوريد وصرف المستحقات

وناقش وكيل الوزارة مع رئيس قطاع مطاحن مصر الوسطى آليات توريد القمح وطرق صرف المستحقات المالية للمزارعين، كما تفقد الشونة التابعة للشركة والتقى بعدد من الموردين، مؤكدًا أن سعر أردب القمح الذي حددته الدولة يبلغ 2500 جنيه للأردب زنة 150 كيلوجرامًا، مع التشديد على الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات الاستلام وتيسير إجراءات التوريد.

تفقد صوامع عرب العوامر

وشملت الجولة أيضًا تفقد مجمع صوامع عرب العوامر التابع للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لمتابعة بدء توريد الأقماح المحلية، والاطمئنان على جاهزية الصوامع التي تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 60 ألف طن، مع التأكيد على تواجد لجان الفحص بشكل كامل، ومنع إهدار القمح أثناء الفحص، وسرعة صرف مستحقات الموردين تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.

الزراعة ركيزة للتنمية

وأكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن القطاع الزراعي يُعد ركيزة أساسية في منظومة التنمية، مشددًا على ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دعم المزارعين وتلقي الشكاوى

وشدد المحافظ على حسن التعامل مع المواطنين، خاصة المزارعين، وتيسير حصولهم على الخدمات، مؤكدًا استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة لتلقي الشكاوى عبر الخط الساخن (114)، والأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات.