أسوان تفتتح موسم القمح مبكرًا.. "الذهب الأصفر" يبدأ رحلته بإنتاجية مبشرة

كتب : إيهاب عمران

01:33 م 16/04/2026 تعديل في 01:33 م
    صومعة تخزين القمح بمدينة أسوان
    تفريغ سيارة محملة بالقمح بالمطاحن
    مطاحن وصوامع أسوان
    سيارة محملة بالقمح داخل مطاحن أسوان
    صومعة أسوان
    بدء تفريغ سيارات القمح بالمطاحن
    أعمال توريد القمح بالصوامع

انطلق اليوم الخميس موسم توريد محصول القمح المحلي في أسوان، لتكون باكورة الإنتاج على مستوى الجمهورية، نظرًا لطبيعة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة التي تسرّع من عمليات الحصاد والتخزين مقارنة بباقي المحافظات.

إنتاجية مبشرة وتوقعات كبيرة


أكد رجب الدردير، رئيس قطاع مطاحن أسوان، أن الموسم الحالي يحمل مؤشرات إيجابية، حيث وصلت إنتاجية الفدان إلى نحو 21 أردبًا، وهو معدل جيد يعكس تحسن جودة المحصول. وأشار إلى أن المستهدف خلال الموسم الجاري يصل إلى نحو 5 ملايين طن من القمح.

آلية دقيقة للاستلام والفرز


تتم عملية استلام القمح من المزارعين عبر لجنة متخصصة تضم ممثلين عن جهات مختلفة، تشمل وزارة التموين، وهيئة سلامة الغذاء، ووزارة الزراعة، وهيئة القبانية، إلى جانب شركة المطاحن.
وتبدأ الإجراءات بوزن السيارة محملة، ثم فحص العينة لتحديد درجة النقاوة، قبل تفريغ الحمولة وإعادة وزن السيارة فارغة، ليتم احتساب الكمية الفعلية الموردة بدقة.

صرف المستحقات خلال 24 ساعة


أوضح رئيس القطاع أن قيمة القمح يتم صرفها للموردين خلال 24 ساعة فقط من التوريد، في خطوة تهدف إلى دعم المزارعين وتشجيعهم على توريد المحصول للدولة دون تأخير.

أسعار القمح حسب درجة النقاوة


تم تحديد أسعار التوريد وفقًا لمستوى نظافة القمح، على النحو التالي:

درجة نظافة 22.5: سعر الأردب 2400 جنيه
درجة نظافة 23: سعر الأردب 2450 جنيه
درجة نظافة 23.5: سعر الأردب 2500 جنيه

تسهيلات مستمرة للموردين


أشار إلى أن جميع الإجراءات تتم بسهولة ويسر، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمزارعين، حيث تستمر أعمال الاستلام يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً، وتمتد حتى الانتهاء من تفريغ آخر سيارة داخل المطاحن.

