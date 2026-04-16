مصرع 3 أشخاص متأثرين بإصاباتهم في انقلاب سيارة رصف بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

12:01 م 16/04/2026

لقي 3 أشخاص مصرعهم متأثرين بإصاباتهم في حادث انقلاب سيارة نقل "أسفلت" رصف طرق بمنطقة البيطاش غربي الإسكندرية، إلى 3 وفيات.

تفاصيل الحادث والحصيلة النهائية

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تلقت إخطارًا، يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بـ "الأسفلت" بنطاق حي العجمي، مساء أمس الأربعاء، وكشف الحادث في البداية عن وقوع إصابات، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن حالتهم الصحية تدهورت حتى أعلن عن وفاتهم متأثرين بإصاباتهم.

المعاينة

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت محملة بمكونات الأسفلت المستخدمة في رصف الطرق، وأثناء وجودها بشارع قاصد كريم بمنطقة البيطاش، انقلبت السيارة بحمولتها، ما أدى إلى وقوع الحالات المشار إليها وتعطل جزئي في حركة المرور بالمنطقة التي تتبع حي العجمي.


الإجراءات القانونية والمرورية

وعلى الفور، انتقلت قوات المرور وقوات الأمن لموقع الحادث، حيث تم فرض كردونًا أمنيًا حول المكان لتأمين المارة أثناء عملية رفع السيارة ونقل الضحايا.

تحرر محضرًا رسميًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت مهامها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما قامت الأجهزة المعنية بإزالة آثار الحادث من الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

حادث العجمي وفيات الإسكندرية انقلاب سيارة أسفلت البيطاش شارع قاصد كريم حوادث الإسكندرية رصف طرق مرور الإسكندرية

