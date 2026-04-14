الوجع مرسوم على الحيطان.. تفاصيل جدارية ضحايا لقمة العيش التي أبكت أمهات المنوفية

كتب : د ب أ

05:38 م 14/04/2026
    ضحايا الحادث
    أثناء أداء صلاة الجنازة
    لخظة توديع الشباب التسعة

خلّد أهالي قرية طنوب التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، ذكرى أبنائهم التسعة الذين رحلوا في حادث مأساوي، من خلال رسم جدارية كبيرة تحمل صورهم، في مشهد إنساني مؤثر أعاد الأحزان إلى القرية.

“الأمهات بتعيط لما شافتها”

قال عدد من الأهالي إن الجدارية تحولت إلى لحظة استرجاع قاسية لكل تفاصيل الفقد، مؤكدين أن الأمهات لم يتمالكن أنفسهن فور رؤيتها، وأضافوا: “الأمهات بتعيط لما شافتها”، في إشارة إلى حجم الألم الذي ما زال يسيطر على أسر الضحايا.

وجوه غابت.. لكن الذكرى باقية

حرص شباب القرية على رسم صور الضحايا التسعة في مكان بارز، تخليدًا لذكراهم، وتأكيدًا على أنهم سيظلون حاضرين في قلوب الجميع.

وتحولت الجدارية إلى مزار لأهالي القرية، الذين يتوقفون أمامها لقراءة الفاتحة واستعادة ذكرياتهم مع أبنائهم.

خلفية الحادث

شهد طريق كفر داوود بنطاق قرية طنوب التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية حادثًا مأساويًا فجر الخميس، أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وأوضحت المعلومات أن الضحايا خرجوا مساء الأربعاء مطلع شهر أبريل، في طريقهم للعمل، حيث يعمل أغلبهم بنظام اليومية في مزارع الدواجن، ويتقاضون نحو 300 جنيه يوميًا، ويساهمون في إعالة أسرهم.

وجاء الحادث أثناء عودتهم، في واحدة من أكثر الوقائع إيلامًا التي شهدتها المنطقة، بعدما فقدت القرية عددًا من شبابها في لحظة واحدة.

