أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، تشغيل 6 وحدات صحية باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الخدمات الصحية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

جولة ميدانية لمتابعة التنفيذ

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لوحدة منية الجيد التابعة لإدارة ببا الصحية، حيث تفقد وكيل الوزارة أعمال تركيب وتشغيل خلايا الطاقة الشمسية، واطمأن على كفاءة المنظومة الجديدة ومدى جاهزيتها لتلبية احتياجات الوحدة من الكهرباء بشكل مستدام.

تحسين جودة الخدمات الصحية

وأكد وكيل الوزارة أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض تكاليف التشغيل.

كما أوضح أن هذه المنظومة تضمن استمرارية تقديم الخدمة الطبية، خاصة في حالات انقطاع التيار الكهربائي، ما يعزز من كفاءة الأداء داخل الوحدات الصحية.

الوحدات الصحية المشمولة بالمشروع

وأشار الدكتور هاني جميعة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شملت تركيب الخلايا الشمسية في 6 وحدات صحية، وهي:وحدة قمبش، الشريف، منية الجيد، السلطاني، صفط راشين،مركز طبي بني عدي، لافتًا إلى أن هذه الوحدات أصبحت نماذج للمنشآت الصحية الصديقة للبيئة داخل المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن التعاون مع منظمة اليونيسف يعكس دعم الشركاء الدوليين لجهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي، وتبني حلول مستدامة تتماشى مع التحديات البيئية العالمية.

خطة للتوسع خلال الفترة المقبلة

وأكد وكيل الوزارة استمرار التوسع في تطبيق منظومة الطاقة الشمسية داخل باقي الوحدات الصحية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين داخل محافظة بني سويف.