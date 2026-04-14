شاهد مجموعة غطاسين بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، دولفين ضخم على عمق 20 مترًا من سطح البحر بالقرب من منطقة البلوهول، اليوم خلال رحلة غطس في قاع البحر.

ظهور الدولفين في منطقة الركس ريف

وقال عمرو ابو جريشة، الخبير في رياضة الغطس بدهب، إن الدولفين ظهر في منطقة الركس ريف بالقرب من منطقة البلوهول، وأعرب السائحين الذين كانوا بصحبة الغطاسين في رحلة الغطس، عن سعادتهم بمشاهدة الدولفين، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية له، مشيرًا إلى أن الدلافين من النوع المسالم والصديق للإنسان ويمكن أن يقترب من الغطاسين.

ظهور دلافين بمدن خليج العقبة

وأكد خبير الغطس، أن منطقة خليج العقبة التي تضم مدن "دهب ، شرم الشيخ، نويبع، طابا" تظهر بها دلافين بمختلف الاحجام والأشكال، موضحًا أنه جرى توثيق مناظر للدلافين وهي تلعب مع السائحين خلال رحلات الغطس، وهذه الصور تسهم بدرجة كبيرة في الترويج للسياحة في مدينتي دهب ونويبع.

معلومات عن الدلافين

وأوضحت بعض الدراسات أن الدلافين تعيش في مجموعات اجتماعية متماسكة وتتعاون مع الأنواع الأخرى داخل البحر، تتمتع بنظام اتصالات ليس له مثيل لدى الكائنات الحية، وتستطيع الدلافين من خلال هذا النظام التخاطب فيما بينها، لدرجة أن العلماء اكتشفوا أن الدلافين تقوم بإلقاء التحية على بعضها البعض، ومناداة بعضها بالأسماء مثل البشر.

كما أثبتت الدراسات أن الدلافين تمتع بنظام توجيه راداري يشبه السونار الذي تستخدمه السفن والغواصات، لتستطيع تحديد الخطر الذي يحيط بها، ولتحديد أماكن الطعام.