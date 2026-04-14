اطمأن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، على الحالة الصحية لمصابي حادث السير الذي وقع على الطريق الدولي الساحلي أمام قرية العقولة بمركز البرلس.

جاء ذلك خلال زيارته لهم فى مستشفى برج البرلس المركزي، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وسند أبو كيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وسليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، والدكتور محمد محروس، مدير المستشفى، وعدد من القيادات التنفيذية.

كان الحادث عن إصابة 13 مواطنًا بإصابات تراوحت بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، حيث تنوعت حالات المصابين بين مراكز فوه ومطوبس، إلى جانب عدد من أبناء محافظة دمياط.

أكد محافظ كفرالشيخ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه جرى التعامل الفوري مع الحالات، حيث غادر 8 مصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم واستقرارها عقب تلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، فيما جرى حجز حالتين لإجراء تدخلات جراحية بالعناية المتوسطة.

وأوضح أنه جرى حجز حالتين بالقسم الداخلي تحت الملاحظة، إضافة إلى حالة واحدة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة حتى تمام الشفاء.

لفت إلى أنه جرى توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، مع تسخير الإمكانيات اللازمة داخل المستشفى لضمان تقديم خدمة علاجية متكاملة وسريعة، مشددًا على أهمية الجاهزية التامة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتوافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات لضمان أفضل مستوى من الرعاية الصحية.

وقال محافظ كفرالشيخ إن الدولة لا تدخر جهدًا في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية للحالات حتى تحسنها الكامل وعودتها إلى حياتها الطبيعية بسلامة الله.