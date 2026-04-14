عقدت جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المؤتمر العلمي الثاني عشر والدولي الثالث بكلية التربية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والأدوار المتجددة لكليات التربية"، وذلك في الفترة من 14 إلى 18 إبريل الجاري.

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور يحيي زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يترأس المؤتمر الدكتور محمود إبراهيم عبدالعزيز، عميد كلية التربية جامعة كفر الشيخ، والدكتور سمير عبدالحميد القطب، وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، مقررًا للمؤتمر.

ويتضمن برنامج المؤتمر الندوة الرئيسية للمؤتمر بعنوان "الأدوار المتجددة لكليات التربية في ضوء التوجهات الرئاسية"، ويترأس الندوة الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ورئيس لجنة تطوير تخصصات الجامعات المصرية، والدكتور رضا السيد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، وعضو لجنة الخبراء بقطاع العلوم التربوية، مقررًا ومعقبًا.

ويتحدث في تلك الندوة 11 استاذًا جامعيًا من جامعات دمياط، وكفر الشيخ، وعين شمس، ودمنهور، والأسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والزقازيق، وذلك خلال مشاركتهم في المؤتمر.

كما يتضمن البرنامج انعقاد الجلسة الأولى في الفترة الثانية من المؤتمر بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، ويترأسها الدكتور عادل إبراهيم البنا، والدكتور صبحي عبدالفتاح الكفوري، مقررًا، والدكتور عادل السيد سرايا، معقبًا.

يذكر أن المؤتمر تستكمل فعالياته أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت المقبلين في أيامه الأربعة الأخيرة بمدينة شرم الشيخ، ويشمل ندوات، وجلسات.