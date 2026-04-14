لنش إسعاف بحري متطور في جنوب سيناء.. تجهيزات عناية مركزة لتعزيز التأمين الطبي

كتب : رضا السيد

12:08 م 14/04/2026 تعديل في 12:08 م
    استقبال الوفد
    اللقاء
    جانب من اللقاء
    المحافظ يستقبل الوفد

في خطوة تستهدف تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمناطق السياحية، التقى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، وفدًا من هيئة الإسعاف المصرية، لبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق لنش إسعاف بحري حديث، مزود بأحدث تجهيزات العناية المركزة، بما يمثل نقلة نوعية في خدمات الطوارئ بالمحافظة.

استعراض التفاصيل الفنية والتشغيلية

ناقش اللقاء الجوانب الفنية والتشغيلية الخاصة بوصول اللنش الإسعافي، الذي يعد من أحدث الوحدات على مستوى الجمهورية، حيث تم تصميمه ليكون بمثابة وحدة عناية مركزة عائمة قادرة على التعامل مع الحالات الحرجة في أصعب الظروف البحرية، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تطوير الخدمات الصحية بالمناطق السياحية.

طفرة في منظومة التأمين الطبي

أكد محافظ جنوب سيناء أن دخول هذا اللنش الخدمة يمثل طفرة غير مسبوقة في منظومة التأمين الطبي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتقديم خدمات صحية متطورة تواكب المكانة العالمية لمدينة شرم الشيخ وجنوب سيناء كوجهة سياحية بارزة.

دعم لوجستي وتشغيل بكفاءة عالية

أوضح أن المحافظة تعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللوجستي لضمان تشغيل اللنش بأعلى كفاءة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين والسائحين تمثل أولوية قصوى، وأن اللنش الجديد سيسهم في تغطية المناطق الساحلية والجزر التي يصعب الوصول إليها بوسائل الإسعاف التقليدية.

تعزيز ثقة السائحين

أشار المحافظ إلى أن توفير خدمة الإسعاف البحري يعزز ثقة الزائرين في المنظومة الصحية المصرية، ويدعم مكانة جنوب سيناء ضمن الوجهات السياحية الآمنة عالميًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتطوير القطاعات الخدمية.

إمكانيات متطورة وتجهيزات حديثة

كشف وفد هيئة الإسعاف عن المواصفات الفنية لللنش «AMBULANCE BOAT»، حيث يبلغ طوله 14 مترًا وعرضه 3.65 متر، مع غاطس لا يتجاوز 0.625 متر، ما يتيح له الوصول إلى المناطق الضحلة والجزر.

ويعتمد اللنش على ثلاثة محركات بإجمالي قوة 750 حصان، تتيح له الإبحار بسرعة تصل إلى 35 عقدة بحرية، مع خزان وقود بسعة 900 لتر يكفي لقطع مسافة تصل إلى 80 ميلًا بحريًا، ما يوفر سرعة استجابة عالية في حالات الطوارئ.

كما تم تزويده برافعة كهربائية لانتشال المصابين من المياه، إلى جانب تجهيزات طبية متكاملة تشمل أجهزة تنفس صناعي، ومراقبة العلامات الحيوية، ومزيلات الرجفان القلبي، وأجهزة شفط واستنشاق، إضافة إلى أسطوانات أكسجين وصيدلية متكاملة.

نقل عدة حالات في وقت واحد

تم تصميم اللنش ليستوعب نقل 4 حالات مرضية في آن واحد، مع توفير كافة وسائل الرعاية الطبية اللازمة أثناء النقل، بما يضمن تقديم خدمة إسعافية متكاملة على أعلى مستوى.

تنسيق كامل لبدء التشغيل

شهد اللقاء حضور عدد من قيادات هيئة الإسعاف المصرية ومسؤولي المحافظة، من بينهم محمد عبد الجواد مدير فرع الهيئة بالمحافظة، وأشرف السايح مستشار رئيس الهيئة للإسعاف البحري، وذلك لضمان التنسيق الكامل تمهيدًا لبدء تشغيل اللنش خلال الفترة المقبلة.

جنوب سيناء لنش إسعاف بحري هيئة الإسعاف المصرية شرم الشيخ

