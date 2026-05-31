بخطوة واحدة.. طريقة معرفة وإلغاء الخدمات المضافة على خطك

كتب : آية محمد

11:39 ص 31/05/2026

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

يلاحظ بعض مستخدمي المحمول تراجع الرصيد بشكل متكرر أو زيادة غير متوقعة في قيمة الفاتورة الشهرية، وهو ما قد يرتبط أحيانا بوجود خدمات مضافة على الخط مثل الرسائل الإخبارية أو الترفيهية أو خدمات المسابقات.

ولتسهيل متابعة هذه الخدمات، يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كودا مجانيا يمكن العملاء من معرفة الخدمات المشترك بها على خطوطهم وإلغائها مباشرة، عبر الكود المختصر #155*‎ دون رسوم إضافية.

ويمكن استخدام الكود على جميع شبكات المحمول العاملة في مصر "فودافون، واورنج، وإي آند، ووي"، بما يتيح للمستخدمين وسيلة موحدة للتحكم في الخدمات المفعلة على الخط دون الحاجة للتواصل مع خدمة العملاء.

وفي حال اكتشاف خصومات مرتبطة بخدمات غير مطلوبة، ينصح بالتواصل أولا مع شركة المحمول لإيقاف الخدمة وطلب مراجعة المبالغ المخصومة.

وإذا لم تحل الشكوى، يمكن تصعيدها إلى مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

