يواجه بعض المواطنين أحيانًا ارتفاعًا مفاجئًا في قيمة فاتورة الكهرباء، ما يثير تساؤلات حول آليات تقديم الشكاوى والإجراءات المتبعة للتأكد من دقة المحاسبة على الاستهلاك.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء تتيح للمشتركين تقديم شكاوى رسمية في حال وجود اعتراض على قيمة الفاتورة أو الاشتباه في خطأ بالقراءة أو المحاسبة، مشددًا على أن حقوق المواطنين محفوظة ويتم فحص جميع الشكاوى وفقًا للإجراءات المعتمدة.

كيف تقدم شكوى عند ارتفاع فاتورة الكهرباء؟

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوى أن الخطوة الأولى التي يجب على المواطن القيام بها هي مراجعة قراءة العداد المدونة بالفاتورة ومقارنتها بالقراءة الفعلية على العداد، للتأكد من عدم وجود أي خطأ في تسجيل الاستهلاك.

وأضاف أنه يمكن للمشترك التوجه إلى مركز خدمة العملاء أو هندسة الكهرباء التابعة لمنطقته، وتقديم طلب رسمي لمراجعة الفاتورة، مع إرفاق صورة من الفاتورة محل الاعتراض وصورة من بطاقة الرقم القومي.

وأشار إلى أن شركة الكهرباء تقوم بمراجعة البيانات المسجلة على النظام ومطابقتها مع القراءة الفعلية للعداد، وفي حال الاشتباه في وجود عطل فني يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص العداد من خلال الجهات المختصة.

وأكد أنه في حال ثبوت وجود خطأ في القراءة أو المحاسبة، يتم إجراء تسوية مالية للمشترك وإعادة احتساب الاستهلاك بالقيمة الصحيحة وفقًا للوائح المنظمة، مع ترحيل الفروق المالية أو خصمها من الفواتير التالية.

ولفت إلى أن الوزارة تتيح عدة قنوات لتلقي الشكاوى، تشمل مراكز خدمة العملاء، والمنصة الحكومية الموحدة للشكاوى، إضافة إلى الخط الساخن لشركات توزيع الكهرباء، وذلك لتسهيل التواصل مع المواطنين وسرعة حل المشكلات.

ونصح المواطنين بمتابعة قراءة العدادات بشكل دوري، سواء العدادات التقليدية أو مسبقة الدفع، والتأكد من مطابقة القراءات المسجلة بالفواتير للاستهلاك الفعلي، لتجنب أي أخطاء أو مفاجآت عند إصدار الفاتورة الشهرية.

خطوات تقديم شكوى فواتير الكهرباء

- مراجعة قراءة العداد ومقارنتها بالفاتورة.

- التوجه إلى مركز خدمة العملاء أو هندسة الكهرباء.

- تقديم صورة الفاتورة وصورة بطاقة الرقم القومي.

- الحصول على رقم الشكوى لمتابعتها.

- انتظار نتيجة الفحص الفني.

- في حال ثبوت الخطأ يتم استرداد الفروق المالية للمشترك.