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بوتين: أقدر جهود الرئيس السيسي لحل مشاكل الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

10:53 م 04/06/2026

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقديره العالي لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل المشاكل في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية ودعمه لإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتعلقة بهذه القضية، مؤكدا دعم روسيا للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك ردا على سؤال لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال لقاء الرئيس الروسي اليوم الخميس، مع ممثلي وكالات الأنباء العالمية، في قصر قسطنطين بمدينة سانت بطرسبرج.

وأضاف بوتين أنه يعلم أن الرئيس السيسي يشارك بنشاط في تسوية الأزمة الإيرانية ويتواصل مع جميع الأطراف، مقدما الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بدعم العلاقات الروسية المصرية.

ووصف بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه صديق له ولروسيا وهو يعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى تنفيذ عدة مشروعات خلال السنوات الماضية من بينها مشروع المنطقة الصناعية الروسية وكذلك محطة الطاقة النووية بالضيعة.

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في الانتهاء من الوحدة الأولى بمحطة الضبعة ما بين عام 2027 و2028، فضلا عن تدريب العديد من المهندسين والكوادر المحليين.

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