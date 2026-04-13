في حقول الشرقية، لا يأتي شم النسيم كعيد عابر، بل كحكاية تتجدد كل عام، تُرسم تفاصيلها بين خيوط الشمس الأولى ورائحة الزرع المبلل بندى الصباح، حيث تتوافد العائلات منذ الصباح الباكر إلى الغيطان المفتوحة.

العائلات تفترش الخضرة

يفترش الأهالي الأرض الخضراء بين القمح والبرسيم، ويجلسون في حلقات عائلية تتبادل الضحكات والطعام، في مشهد بسيط يعكس روح الريف المصري الأصيل، حيث تمتزج البهجة بعفوية الطبيعة.

الفسيخ والرنجة على المائدة الريفية

تحضر وجبات شم النسيم التقليدية مثل الفسيخ والرنجة والفطير المشلتت، لتنتقل بين الأيدي في أجواء من الألفة، وكأن الطعام يتحول إلى لغة مشتركة للفرح ولمّ الشمل.

الأطفال أبطال المشهد

لا يحتاج الأطفال إلى ألعاب في هذا اليوم، فالغيط هو ملعبهم، والسماء سقفهم، يركضون بين الحقول منذ الصباح، بينما تنشغل الأسر بإعداد الطعام وتبادل الأحاديث.

الترع تضيف لمسة حياة

على ضفاف الترع، تمتد جلسات الأسر التي جاءت من مختلف القرى والمحافظات، لتصنع يومًا استثنائيًا يجمع بين الطبيعة والذكريات، في أجواء يسودها السلام والبهجة.

الشباب والبهجة الخاصة

بعيدًا عن تجمعات الأسر، يجلس الشباب والفتيات في مجموعات صغيرة، يتشاركون الغناء والضحك، ويصنعون لحظاتهم الخاصة وسط الطبيعة المفتوحة.

يوم واحد.. وفرحة ممتدة

يبدو المشهد وكأن الحقول نفسها تحتفل، فالأرض أكثر خضرة، والهواء أكثر صفاءً، في يوم يثبت أن البهجة الحقيقية قد تكون في أبسط اللحظات بين الأهل والطبيعة.