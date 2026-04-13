"بكامل ملابسها".. تفاصيل العثور على جثة سيدة غارقة في ترعة بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

06:17 م 13/04/2026
    العثور على جثمان سيدة طافية أسفل كوبري العوايد
    العثور على جثمان سيدة طافية أسفل كوبري العوايد
    العثور على جثمان سيدة طافية أسفل كوبري العوايد (4)
    العثور على جثمان سيدة طافية أسفل كوبري العوايد (5)
    العثور على جثمان سيدة طافية أسفل كوبري العوايد (6)

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان سيدة في نطاق قسم شرطة رمل ثانٍ، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف ورجال الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ.

فرض كردون أمني ومعاينة أولية

قامت القوات بفرض كردون أمني حول موقع العثور، وبدأت في سؤال شهود العيان وجمع المعلومات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لفحص موقع الحادث.

العثور على الجثمان داخل المياه

وكشفت المعاينة الأولية وجود جثمان سيدة طافيًا على سطح المياه داخل تجمع مائي أسفل كوبري العوايد، وكانت ترتدي كامل ملابسها وقت العثور عليها.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

جرى انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لتحديد هوية السيدة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

