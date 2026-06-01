سقوط بلدة جديدة في دونيتسك.. روسيا تعلن التقدم وتكبيد أوكرانيا خسائر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة تيخونوفكا الواقعة في إقليم دونيتسك، مؤكدة استمرار التقدم العسكري على عدة محاور ضمن العمليات الجارية ضد القوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، إن وحدات تابعة لمجموعة الشرق الروسية واصلت التوغل داخل الدفاعات الأوكرانية، وتمكنت من إلحاق خسائر بأفراد ومعدات لواء ميكانيكي ولواء هجومي ولواءين هجوميين محمولين جواً، إضافة إلى ثلاثة أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء مشاة بحري.

وأضاف البيان أن العمليات العسكرية التي أسفرت عن تلك الخسائر جرت في عدد من المناطق ضمن مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابوروجيه.

ووفقاً للوزارة، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 455 جندياً، إلى جانب مركبتين قتاليتين مدرعتين وسبع مركبات أخرى، فضلاً عن تدمير مدفع أمريكي الصنع من طراز إم 10 عيار 105 ملم.

وفي محور آخر، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة الشمال حسّنت مواقعها التكتيكية، وتمكنت من دحر قوات ومعدات تابعة للواءين ميكانيكيين ولواءين للدفاع الإقليمي من القوات الأوكرانية في عدة بلدات داخل مقاطعة سومي.

كما أشارت الوزارة إلى أن العمليات في مقاطعة خاركيف أسفرت عن مقتل 205 جنود أوكرانيين، وتدمير مركبة قتالية مدرعة وعشر مركبات أخرى، إضافة إلى تدمير مدفع أمريكي الصنع من طراز إم 101 عيار 105 ملم ومحطتين للحرب الإلكترونية.