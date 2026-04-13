"بيطري القليوبية" يصادر 1500 كيلو سردين ورنجة غير صالحة للأكل ببنها

كتب : أسامة علاء الدين

02:55 م 13/04/2026

ضبط اسماك مملحه فاسده

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية حملات تفتيشية مكثفة على محلات ومخازن الأسماك المملحة والمدخنة بمركز وبندر بنها، وذلك في إطار الاستعدادات لاحتفالات شم النسيم، وحرصاً على حماية صحة المواطنين.

جاءت الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق خلال المواسم التي يزداد فيها الإقبال على الأسماك المملحة.

ضبط كميات غير صالحة للاستهلاك

قاد الحملة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمشاركة أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، حيث أسفرت الجهود عن ضبط طن ونصف من أسماك السردين المملحة والفسيخ والرنجة المدخنة، تبين من الفحص الظاهري وجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لعرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

أكدت مديرية الطب البيطري استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لطرح منتجات غذائية فاسدة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين خلال موسم الاحتفالات.

فيديو قد يعجبك



بينها مصر.. أكسيوس تكشف عن تحرك ثلاثي لإحياء مفاوضات إيران: "الباب لم يُغلق"
شئون عربية و دولية

بينها مصر.. أكسيوس تكشف عن تحرك ثلاثي لإحياء مفاوضات إيران: "الباب لم يُغلق"
بسبب حصار مضيق هرمز.. روسيا تحذّر من "مجاعة عالمية" واندلاع اضطرابات اجتماعية
شئون عربية و دولية

بسبب حصار مضيق هرمز.. روسيا تحذّر من "مجاعة عالمية" واندلاع اضطرابات اجتماعية
7 نصائح مهمة لتناول الفسيخ والرنجة دون مخاطر.. واحذر هذه الأعراض
أخبار مصر

7 نصائح مهمة لتناول الفسيخ والرنجة دون مخاطر.. واحذر هذه الأعراض
جمال شعبان يحذر من أكلة شعبية تؤذي قلبك- لا تتناولها بكثرة
نصائح طبية

جمال شعبان يحذر من أكلة شعبية تؤذي قلبك- لا تتناولها بكثرة

ارتفاع النفط.. شعبة البترول: كل دولار زيادة يرفع عبء موازنة مصر بـ 4 مليارات
اقتصاد

ارتفاع النفط.. شعبة البترول: كل دولار زيادة يرفع عبء موازنة مصر بـ 4 مليارات

أخبار

المزيد

قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو