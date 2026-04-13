شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية حملات تفتيشية مكثفة على محلات ومخازن الأسماك المملحة والمدخنة بمركز وبندر بنها، وذلك في إطار الاستعدادات لاحتفالات شم النسيم، وحرصاً على حماية صحة المواطنين.

جاءت الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق خلال المواسم التي يزداد فيها الإقبال على الأسماك المملحة.

ضبط كميات غير صالحة للاستهلاك

قاد الحملة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمشاركة أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، حيث أسفرت الجهود عن ضبط طن ونصف من أسماك السردين المملحة والفسيخ والرنجة المدخنة، تبين من الفحص الظاهري وجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لعرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

أكدت مديرية الطب البيطري استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لطرح منتجات غذائية فاسدة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين خلال موسم الاحتفالات.