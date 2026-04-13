تشديد الرقابة على المعديات النيلية في بني سويف خلال شم النسيم -صور

براءة وشقاوة في النافورة.. أطفال "إسنا" يحتفلون بشم النسيم على طريقتهم

تموين بني سويف: ضبط محطات وقود تلاعبت في 126 ألف لتر بنزين وسولار

بالصور.. حدائق البحيرة تستقبل المواطنين في عيد الربيع وسط أجواء احتفالية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مستوى النظافة بشوارع مدينة المنصورة و حديقة شجرة الدر، للتأكد من جاهزية المدينة والحدائق العامة لاستقبال المواطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضاري للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، واللواء وائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية بمكتب المحافظ.



وشدد المحافظ على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة في الشوارع والحدائق العامة على مدار اليوم، بما يضمن ظهور المدينة بالمظهر اللائق، ويوفر أجواء مناسبة للمواطنين خلال الاحتفالات.

وأكد مرزوق أهمية توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين في جميع المواقع العامة والمتنزهات، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من انتظام العمل والتعامل الفوري مع أي ملاحظات.