أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تحقيق نتائج إيجابية في تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، في إطار استراتيجية الدولة لحماية وتنمية الثروة الحيوانية كأحد ركائز الأمن الغذائي ومصدر دخل أساسي لآلاف الأسر الريفية.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، بقيادة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، نجحت خلال أسبوعين في تحصين 79 ألفًا و8 رؤوس من الأبقار والأغنام، عبر 802 لجنة تحصين انتشرت بجميع مراكز وقرى المحافظة، في إنجاز يعكس كفاءة العمل الميداني وتكامل الجهود التنفيذية.

تقصي ميداني واكتشاف مبكر للأمراض

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة تضمنت أعمال التقصي والترصد، حيث نفذت اللجان البيطرية زيارات ميدانية لـ2405 منازل لمتابعة الحالة الصحية للقطعان، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض وتوجيه التدخلات الوقائية في التوقيت المناسب.

الندوات الإرشادية

وأضاف المحافظ أن الحملة أولت اهتمامًا بالغًا بالتوعية البيطرية، من خلال تنظيم 53 ندوة إرشادية بالقرى والمراكز، استهدفت تعريف المربين بأهمية التحصين الدوري وسبل الوقاية، ما ساهم في تعزيز الثقة وزيادة الإقبال على خدمات التحصين.

وشدد اللواء محمد علوان على مواصلة وتكثيف جهود الحملة خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في تغطية القرى والنجوع، وتذليل أي معوقات قد تعوق وصول الخدمات البيطرية، مؤكدًا أن حماية الثروة الحيوانية تتطلب عملاً مستدامًا وتعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية.